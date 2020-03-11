نادين نسيب نجيم تتحدث عن طلاقها لأول مرة

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في شهر سبتمبر الماضي طلاقها من زوجها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، بعد سبع سنوات زواج.

نادين تحدثت لأول مرة عن طلاقها، خلال استضافتها في برنامج “دبي كروز” تقديم الفنانة ميسا مغربي، حيث قالتأنّها لم ولن تُعلن سبب طلاقها حتى وإن جاء هذا على حساب مصلحتها، سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وذلك من أجل مصلحة طفليها.

الفنانة اللبنانية أضافت: “عندما تزوّجت كان قراري واختياري، وعندما انفصلت أيضاً كان قراري، والأهم أنّه عندما يكبر ولدي (هيفن وجيوفاني)، أريدهما أن يشعرا بالفخر بأهلهما”.

وكشفت نادين أنها كل يوم تفكر بترك مهنة التمثيل، ليتسنى لها الوقت الكافي للبقاء مع أولادها”، مضيفة أن الفكرة تراودها في رأسها بنسبة 90 %، وللمرة الأولى تشعر أنه من الممكن أن لا تكون موجودة، لأن السعادة الحقيقة والسلام تجدهما إلى جانب أولادها.

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وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد أعلنت انفصالها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.

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