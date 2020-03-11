شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية: أنا ست عاملة وربة منزل فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية نور خلال إحدى الفعاليات التي تهم المرأة وتسلط الضوء على دورها في المجتمع المصرى، إنه من الضروري تقدير المرأة العاملة والإيمان بقدرتها على القيام بالعديد من الأدوار في آن واحد، متابعة: "أنا امرأة عاملة وربة منزل في الوقت نفسه، لذا عليَّ أن أشارك تجربتي، التي قد تكون مصدر إلهام لنساء كثيرات قد يفعلن المثل".





وتواصل النجمة اللبنانية نور تصوير مشاهدها فى مسلسل " البرنس" بمدينة الإنتاج الإعلامى فى الديكور الخاص بالحارة الشعبية للعمل، وستجمعها مشاهد ببطل العمل محمد رمضان بالإضافة إلى باقى الممثلين فى المسلسل .

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وتعود نور لدراما رمضان بعد غيابها العام الماضى إذ كان آخر عمل لها فى رمضان ما قبل الماضى وهو مسلسل "رحيم " مع النجم ياسر جلال.





مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل.





ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.