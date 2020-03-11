شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل "قوت القلوب".. ماجدة زكى من 45 لـ 50 حلقة والعرض على جزأين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل أسرة مسلسل "قوت القلوب" عن الانتهاء من تصوير مشاهدهم بالكامل خلال أحداث المسلسل التي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، كما يستعد صناع المسلسل من أجل عرضه نهاية الشهر الجاري، علي أن يتم تقسيمه إلي جزأين، حيث يعرض الجزء الأول منه والمكون من 25 حلقة خلال شهر مارس، بينما يعرض الجزء الثانى بعد انتهاء شهر رمضان خلال العام الجاري أيضاً، وبالتالي تتكون أحداث المسلسل من 50 حلقة بدلاً من 45 مثلما كان مقرر عرضه في البداية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون، وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.