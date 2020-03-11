شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة جوهرة: أنا "سينجل" وصورتى مع عمر كمال "شغل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الراقصة جوهرة عن استيائها الشديد لما تداوله البعض بخطوبتها من مطرب المهرجانات عمر كمال، وأكدت أنها لم ترتبط مطلقًا بأى شخص، خاصة أنها تسعى حاليًا لحل أزمتها الأخيرة، وقالت جوهرة لـ"الخليج 365" إنه مسألة ارتباطها غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب، موضحة أن عمر كمال التقته صدفة في إحدى الكافيهات وطلب أن يلتقط معها عدة صور بصحبة مدير أعملها، واستشاطت غضبًا بعدما أبلغوها المقربون أن هناك أخبارًا تفيد بخطوبتها من عمر كمال، وهو أمر عارٍ من الصحة.

كما نفت جوهرة الأخبار التي تطاردها كل فترة عن زواجها من مدير أعمالها باسم عبد المنعم، موضحة أنها أخبار مفبركة ومحاول إلصاق الشائعات باسمها مع الجميع، لاسيما أنها تعتبر بسام أخا وصديقا لها، وهو من ساعدها في عملها ووقف بجانبها، وتستعد جوهرة لعمل غنائى جديد تقدم من خلاله عدة رقصات مختلفة واستعراضية، تعد مفاجأة على حد قولها.

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عمر كمال وحسن شاكوش طرحا منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "عود البطل"، وعلى الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت آخرها فى شوارع فرنسا.