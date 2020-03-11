شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Onward يحطم التوقعات بـ 70 مليون دولار أمريكى بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الأنيمشن، "Onward"، من تحطيم التوقعات بـ تحقيقه 40 مليون دولار أمريكى، ليحقق أكثر من ذلك قبل نهاية الأسبوع، حيث وصلت إيراداته إلى 70 مليون و 138 ألف دولار أمريكى في خلال 6 أيام من طرحه، ب دور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل افتتاحية وصلت إلى، 12 مليون و 166 ألف دولار، حيث طرح 6 مارس الجارى، في 4310 دار عرض.

فيلم الأنيمشن ، من إنتاج شركتى Disney / Pixar، وأنقسمت إيراداته بين 41 مليون و 629 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 28 مليون و 509 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييم 84%، وذلك من 94 مراجعة نقدية على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، على أن يصل الفيلم الجديد في 6 مارس من العام الجارى 2020، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

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بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير.

ولم يتوصل المنتجون إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.