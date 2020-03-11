شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نرمين الفقى تستعرض رشاقتها فى الجيم.. اعرف تعليقات جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تتفاعل الفنانة نرمين الفقى عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث تنشر لقطات بين الحين والآخر من حياتها، تشاركها مع جمهورها، التي كانت آخرها فيديو لقيامها بالتمارين الرياضية في الجيم، وسط انبهار متابعيها بسبب رشاقتها وقدرتها على ممارسة التمارين الصعبة.

وعلق متابعو الفنانة نرمين الفقى على رشاقتها في الجيم، حيث قال أحدهم:"رئيس مجلس اداره عود البطل"، وكتب آخر:" متهيأ لى اللى عمل اغنيه عود البطل ملفوف كان يقصدك وحياه ربنا بطل وتنافس فى بطوله العالم كمان".



نرمين الفقى

وجذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.