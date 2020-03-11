شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد سليم يشوق جمهوره ببرومو كليب "اللى فات مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد سليم عن برومو كليب أغنيته الجديدة "اللى فات مات" ، وذلك قبل طرح الكليب بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى سليم من تصويرها مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج ريشة سركيس، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

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خالد سليم

وعاد خالد سليم، مؤخراً من العاصمة الفرنسية باريس، بعد مشاركته في فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذى أقيم الأسبوع الماضى، حيث أحيا خالد حفل الافتتاح وتم تكريمه في حفل الختام عن دوره في مسلسل "بلا دليل" إنتاج سينرجى وسلمه التكريم المنتج جمال العدل.

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه العام الماضى، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.