شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد يبدعان فى تقليد مشهد من فيلم طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان كريم محمود عبد العزيز بصحبة الفنان سليمان عيد، مشهد من فيلم طيورالظلام بين الفنان عادل إمام، ورياض الخولى، حيث حصد آلاف التعليقات الإيجابية على حسابهما على تيك توك.

الفنان كريم محمود عبد العزيز، نشر الفيديو عبر حسابه على موقع تيك توك، حيث علق الكثير على إتقانهم أداء المشهد باحترافية، وقال أحد المتابعين :"حبيبى عادل إمام ربنا يديله الصحة والعافية وطول العمر يارب"، وأثنى البعض على أداء كريم محمود عبد العزيز :"بجد عادل إمام أوى".

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من جهة أخرى يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى فيلم "موسى" المقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبلة 2020، وبطولة إياد نصار أحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما، الفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة.



عادل إمام ورياض الخولى

وكان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآه ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآه فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.



كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان"، الذى شارك به فى السباق الرمضان الماضى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطرعليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".