شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان من Valentino.. كاتى بيرى تلتقط الصور مع مُسعفى الطوارئ فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كاتي بيري الأضواء بإطلالتها الساحرة وذلك خلال مشاركتها في احتفالية "FIGHT ON" بسبب حرائق الغابات في منطقة فيكتوريا بأستراليا، وظهرت كاتي بيري البالغة من العمر (35 عامًا) مرتدية فستانا قصيرًا فضفاضا بإحدى درجات اللون الأصفر، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Valentino" ووصل سعره الي 1850 جنية إسترليني بينما اختارت ارتداء قرط بنفس اللون وحمل توقيع دار "Alison Lou".





كما اختارت كاتى بيري أن ترتدي حذاء رياضيًا وذلك حفاظًا على راحة قدميها أخاصة أنها في الأشهر الأولي من حملها الأول مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم.





وقبل فترة قصيرة من الظهور على المسرح، قامت الفنانة الأمريكية الشهيرة بالتقاط عدد من الصور الشخصية مع أفراد خدمة الطوارئ ووقعت لهم علي "الأوتوجرافات".

يذكر أن النجمة العالمية كاتي بيري التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: "last friday night" و"roar" و"dark horse" و"bon appétit"، وغيرهم.









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كاتي بيري























