شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يستعد لفيلمه الجديد بعد غياب سنتين عن السينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان شيكو لتقديم أول بطولة له في فيلم جديد، حيث يعمل على التحضيرات للعمل الذى يكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج سينرجى فيلمز وجار الاستقرار على اسمه، حسبما صرح شيكو لـ"الخليج 365".

وأضاف شيكو أنه يعقد عدة جلسات عمل مع القائمين على الفيلم للانتهاء من كافة ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة، مؤكداً أن العمل مختلف وفكرته مميزة متمنياً أن إعجاب الجمهور عند طرحه فى دور العرض.

وأوضح شيكو أن يتنظر حاليا عرض فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، ليظهر داخل أحداث كضيف شرف بمشهد واحد فقط، وعبر شيكو عن سعادته الشديدة للمشاركة داخل الفيلم مع أبطال العمل ككل، وأتمنى مشاهدي ينال إعجاب الجمهور.

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من ناحية أخرى شارك شيكو مؤخراً في عرض مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

تدور أحداث "عطل فنى" حول 3 شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذين يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فنى يجدون أنفسهم فى ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعونها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فيلم "قلب أمه" الذى عرض عام 2018، والذى شارك فى بطولته يومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ثورت ومحمود الليثى ونور قدرى وأحمد سلطان، ومن إخراج عمرو صلاح.