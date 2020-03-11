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شكرا لقرائتكم خبر عن هل ميجان ماركل لديها ابنة لم تعلن عنها من زواجها السابق؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل النجمة العالمية ميجان ماركل لديها ابنة لم تعلن عنها من زواجها السابق ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما اثار الكثير من الجدل و الشائعات ، و أشار موقع " جوسيب كوب " المختص في التحقق من الشائعات المنتشرة حول النجوم أن هذه القصة مختلقة و وهمية و الهدف الحقيقي من نشرها هو إثارة الجدل و لفت أنظار القراء ، و من الممكن الفتاة التي ظهرت مع ماركل في الصورة تكون واحدة من الأقارب أو المعجبات و ليس بالضرورة ان تكون ابنتها كما زعم التقرير.
ميجان ماركل
بدأت الشائعة بنشر موقع " Woman’s Day " عنوان جريء و هو "تم الكشف عن ابنة ميجان السرية " ، و كان التقرير مرفق بصورة لماركل وهي تحتضن فتاة صغيرة ، و أشار التقرير أن الأمير هاري صُدم بهذا الخبر.
وأوضح التقرير أن الفتاة التي اطلقوا عليها " ابنه" ميجان ماركل كانت قد تبنتها مع زوجها السابق المخرج تريفور إنجيلسون ، و زعم الموقع أن ماركل ذهبت الشهر الماضي من أجل زيارة الفتاة البالغة من العمر 4 سنوات ، كما شرح التقرير تفكير ماركل و زوجها السابق منذ 10 سنوات كيف فكرا في تبني طفله.
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