شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الغنائى والمنتج سامح العجمى.. وتشييع جنازته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنتجة إيمان خليل عن وفاة زوجها الشاعر الغنائى والمنتج سامح العجمى، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر 54 عاماً، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة العشاء اليوم من مسجد مصطفى محمود، حيث كتبت إيمان عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي، سامح العجمي، ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود.. الدعاء له وقراءة الفاتحة".



سامح العجمى

وكتب سامح العجمى عدداً من الأغانى مثل "ليلة حبيبى" مع سميرة سعيد، و"دا اللى شاغل بالى" و"الحلو حلو" و"على كيفك" و"مين قدوا" مع إيهاب توفيق، و"حد غيرى" مع شذى و"الأيام" مع سمية، كما أنتج عدداً من الأفلام السينمائية مثل "رامى الاعتصامى" و"حظ سعيد" لأحمد عيد، و"بتوقيت القاهرة" الذى كان آخر أعمال النجم نور الشريف قبل وفاته، وفيلم "خانة اليك" الذى أنتجه عام 2016 وكان آخر إنتاجاته السينمائية.

وشهد الشهر الماضى جلسة صلح بين سامح العجمى ومصطفى قمر، لإزالة الخلافات التى نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وأدت إلى وقف التعاون فيما بينهما، واتفقا على التعاون مجدداً في أكثر من أغنية بتوقيع الملحن أشرف سالم من المقرر أن تخرج إلى النور قريبًا.

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سامح العجمى ومصطفى قمر والملحن اشرف سالم



سامح العجمى وزوجته ايمان خليل