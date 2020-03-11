شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان وسكوت ديسك يقضيان إجازة ممتعة مع أطفالهما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك كورتني كاردشيان وسكوت ديسك نظاما رائعا في الأبوة والأمومة وظلا صديقين جيدين بعد انفصالهما ، لدرجة أنه يمكن للزوجين قضاء عطلة معا ، فخلال عطلة نهاية الأسبوع ، انضم سكوت ديسيك لكورتني وأطفالهما الثلاثة ميسون ذو الـ 10 سنوات و بينلوبي ذات الـ7 سنوات و رني ( 5 سنوات ) وقضوا عطلة ممتعة في " Palm Springs " ، كما كان بصحبتهم أشقاء كورتني وأطفالهم .



سكوت و ميسون سكوت و ميسون

فبعدد من اللقطات التي تم تداولها بكثافة علي الـ social media ظهر سكوت ديسيك و هو على المسبح و بجانبه ميسون ، في حين كانت كورتني تجلس بجانب بينلوبي.

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وحسب موقع " هالو مجازين " ان العائلة كانت تقيم في منزل كريس جينر ، ويبدو أن الجميع قضوا وقتا رائعا.



كورتني كورتني

من جهه اخري فاجأت كورتني البالغة من العمر 40 عاما الجميع بإعلانها أنها لا تقوم باحتساب السعرات الحرارية ، بل إنها تعيش في منزل خالي من الجلوتين وخالي من الألبان ، إضافة الى الصيام المتقطع، و هو ما أكدته خلال مقابلتها لمجلة " health " و عن عد السعرات قالت : " لم أعد أفكر في هذه الأشياء " ، و بررت كورتني كاردشيان أن منزلها خالي من الجلوتين والألبان يرجع إلى أن بشرتها حساسة للغاية ، وإذا أكلت منتجات الألبان ، فسيؤثر عليها ، و استكملت : " أحب الصيام المتقطع ، و أحاول القيام بذلك طوال الوقت " .



كورتني



كورتني