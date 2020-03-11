شكرا لقرائتكم خبر عن فلة الجزائرية تثير الجدل بعد الدعوة على شعبها بالإصابة بكورونا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة فلة الجزائرية الجدل بعد ظهور مقطع فيديو لها و هي تدعو على أبناء وطنها من المتظاهرين في شوارع الجزائر بأن يصابوا بفيروس كورونا، بسبب أعتراضها على تظاهرهم بدعوى تخريب الوطن.

وقالت في الفيديو:" إن شاء الله يكون واحد عنده كورونا يبصق فيكم كلكم ويعمل كورونا في كل الحراك..عايزين انتوا من الحراك.. الله يخرب بيتكن ياللي شردتونا ياللي قتلوا عيالنا يلعنكم بكرهكم".

وأثار المقطع ضجة بين أوساط المتابعين حيث شنوا هجومًا عليها وانتقدوا طريقتها في الحديث متمنين لها أن تصاب بمثل ما دعت عليهم، مما دفعها لتقديم أعتذار رسمي بفيديو تم تداوله من بعد، حيث قالت به :" ما في حد بحبه بعد ربنا غير الشعب الجزائري وظهرت بهذا الفيديو لاعتذر وأعلن اعتذاري رسميًا إلى كل الشعب الجزائري بموت عليكم وبحبكن ما تزعلون مني ولكني أمر بفترة صعبة والشكوى إلى غير الله مذلة وأمر بأزمة صعبة في حياتي".

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وتابعت قائلة : "لست ضد الحراك أنا قلتلكم انزلوا واعملوا العهدة الخامسة وكنت داعمة لكم وأرجوكم المعذرة، سامحوني وكنت في فترة عصيبة ورجلي منكسرة، أعتذر من كل الشعب الجزائري ما قلت الدعوة من قلبي منتزعلوش".

وبينت فلة الجزائرية قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيمن شارك هذا الفيديو والله كنت في وضع لا أحسد عليه وقلت عدة مرات لما يكون عندي مشكلة بشكيلكم وأعتبركم أهلي ربي يسامح".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أى حالة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، يتضمن متابعتها اليومية لفيروس "كورونا" أن "نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته وزارة الصحة يبقى سارى المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى مستويات التأهب".

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة بالكورونا بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالى تم ترحيله لبلاده.