بعد تعادل الأهلي وسموحة.. نبيل الحلفاوي: "معلش يا فايلر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعادل الأهلي مع سموحة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "معلش يا ڤايلر.. والله تستاهل تعادل رقم جوزيه.. إن شاء الله تصنع غيرها".

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سجل عمرو السولية لاعب الأهلي هدف فريقه في الدقيقة 93، بينما سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69 .

وكان مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، قد حقق الفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري، وكان المدرب الحالي للأهلى على أعتاب أن يتساوى مع جوزيه بهذه المباراة، حيث سجل 16 انتصارا آخرها أمام الزمالك الذي لم يحضر مباراة القمة.