بعد 15 سنة.. أين ذهبت بطلة "الحاسة السابعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة رانيا الكردي بطلة فيلم الحاسة السابعة أمام الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلادها الـ 44، إذ ولدت في الأردن في 11 مارس 1976، وهي مطربة ومذيعة وممثلة أردنية تعزف على الجيتار وتكتب الشعر وتجيد الرقص والتمثيل والغناء والتلحين والرسم.

سافرت رانيا الكردي في البداية إلى بريطانيا في عام 1991 للتدريب على احتراف التمثيل في كلية "بارنيت" للفنون ثم التحقت بمدرسة جيلدفورد للتمثيل، وعملت في بريطانيا كمقدمة برامج وممثلة حتى العام 1998 وعادت إلى الأردن بعدما تزوجت.

عرفها الجمهور المصري في فيلمين هما كليفتي للمخرج محمد خان والحاسة السابعة من بطولة أحمد الفيشاوي وإخراج أحمد مكي في أولى تجاربه الإخراجية، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن رانيا الكردي:

- في البداية عملت رانيا الكردي في المسرح الأردني، ثم توجهت للتلفزيون الأردني لإنتاج وتقديم برامجها الخاصة مثل "استمعوا للأطفال"، وبرنامج رانيا شو، الذي كان يطرح أهم القضايا الاجتماعية الساخنة في الأردن.

- بعد ذلك، أصدرت ألبومها الأول "رانيا" في عام 2002 وقد كان مزيجا فريدا من الأسلوبين الشرقي والغربي.

- ثم طلب منها أن تقدم برنامج سوبر ستار في لبنان وهو النسخة العربية لبرنامج Pop Idol الإنجليزي، وحققت مع سوبر ستار نجاحا كبيرا وبقيت تقدمه لموسمين متتاليين.

- بعد ذلك عادت لتعمل على إصدار البومها الثاني "قولي ليه" في القاهرة هذه المرة.

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- في فترة تواجدها في القاهرة، شاركت في فيلم كليفتي، وعُرضت عليها البطولة المطلقة لفيلم الحاسة السابعة أمام الفنان أحمد الفيشاوي، الذي لم يحقق نجاحا في شباك التذاكر، لكنه نجح في العرض التلفزيوني.

- أصدرت أغنية باللغتين العربية والإنجليزية اسمها "بحبك يا لبنان" ورصدت أرباح الأغنية للمتضررين من الشعب اللبناني إبان القصف الإسرائيلي في 2006.

- وتقول في حوار صحفي إن أفضل دور قامت به هو دور الأم بعدما أنجبت ابنها الأول شريف في أبريل 2005 وابنتها أنجلينا في مايو 2007.

- رانيا غابت عن الدراما من 2005 حتى 2013 لرعاية طفليها.

- رانيا في رصيدها الفني أعمال فنية هامة، بدأت بمسلسل البحث عن صلاح الدين في دور جوانا سنة 2001، وكليفتي في سنة 2004، والحاسة السابعة سنة 2005، وست كوم "رانيا شو" من سنة 2013، والذي استمر لمواسم عديدة.

- تزوجت عن قصة حب، وتقول عن زوجها: "زوجي متفهم جدًا، وهو يساعدني خلف الكواليس في أي عمل، وحتى أمام الكاميرا إذا تطلب الأمر، فزوجي يحترم مجال عملي، ويحبه، خاصة أنه خلع عباءة الرجل الشرقي بنظرته النمطية للمرأة، فهو يحب أن يراني امرأة ناجحة في حياتها وعملها، ويساعدني مع الأبناء في فترة انشغالي، وأنا أكنّ له كل التقدير والاحترام".

- قالت رانيا في حوار بصحيفة المدينة الإخبارية الأردنية، إن سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترات طويلة أنها كانت في حالة رصد للمجتمع والواقع لتحاول الخروج بأعمال جديدة.