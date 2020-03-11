الحكم على المنتج المُتحرش هارفي واينستين بالسجن 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أصدرت محكمة في نيويورك اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 23 سنة على المنتج السينمائي هارفي واينستين، البالغ 67 عاما، بتهم التحرش بنجمات هوليوود بعد أن أدانته هيئة محلفين في فبراير الماضي، في تهمتين اثنتين من 5 تهم وجهتها إليه المحكمة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

تكونت هيئة المحلفين من 7 رجال و5 نساء، وأقرت الهيئة في حكمها أنها وجدت هارفي مذنبا بتهمتي الاعتداء الجنسي في 2006 على مساعدة الإنتاج ميريام هالي، ومذنبا بتهمة الاغتصاب في 2013 من الدرجة الثالثة ضد الممثلة السابقة جيسيكا مان.

حظ هارفي لم يكن سيئا للغاية، حيث تم تبرئته من تهمة "التربص الجنسي"، والتي كانت ستؤدي إلى تشديد الحكم عليه ليواجه معها احتمال السجن مدى الحياة.

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وحاول واينستين الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي أقيمت في نيويورك، التي وصل إليها متكئًا على كرسي متحرك، حيث أكد أن العلاقات الجنسية التي اتهم على أساسها "تمت بالتراضي" وفقا لزعمه الذي لم تأخذ به المحكمة لعدم توفر دليل يدعمه.

الجلسة حضرتها ضحيتاه في التهمتين الرئيسيتين، وهما مريام هالي، التي اتهمته بالاعتداء عليها في 2006 وقتما كانت تعمل لديه، فقالت قبل إصدار الحكم إنها تأمل بأن يقضي مدة طويلة خلف القضبان عقابا على ما اقترفه ضدها وضد أخريات.

وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها في فبراير الماضي، لمناقشة مصير المنتج الهوليوودي بعد أكثر من 3 أسابيع من بدء المحاكمة، حيث بدأ تقديم الشهادات باعتلاء 6 نساء منصة الشهود، فأكدن بدءا من 22 يناير أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من واينستين، لكن هيئة المحلفين درست التهم المتعلقة باثنتين فقط هما جيسيكا مان وميريام هالي، المعروفة بلقب ميمي.