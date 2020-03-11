بسبب كورونا.. إليسا تطالب بإغلاق حدود لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على فتح الحدود اللبنانية.

وكتبت إليسا: "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكّروا حدودنا".

وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية و10 أغاني مصرية.