فيديو| عمرو يوسف يكشف سبب خروج "خالد بن الوليد" من سباق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان عمرو يوسف، سبب توقف مسلسله "سيف الله خالد بن الوليد"، وخرجه من السباق الرمضاني.
وقال الفنان عمرو يوسف، ببرنامج "إم بي سي تريندينج": "المشروع ده لازم ياخد وقته، زي ما هو عايز وعادي ينزل رمضان الجاي أو رمضان 2023 .. المهم ينزل بشكل كويس، وده السبب".
وأضاف عمرو: "صورنا بالفعل جزء كبير من المسلسل، ممكن تسميه (تست) .. ولكن كان مكلف جدًا ومهم.. جربنا حاجات كتيرة عشان نعرف على أرض الواقع هتتعمل إزاي، وبعدها بدأنا نشتغل على تحضيرات جديدة".
مسلسل "سيف الله" بطولة: عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سينرجي.
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