محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرح الفنان خالد سليم، تيزر كليبه الجديد"اللي فات مات"، عبر حسابه على "تويتر". وكتب خالد، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة اللي فات مات ، قريبا على قناتي الرسمية على يوتيوب". يذكر أن، خالد سليم صور أغنيته "اللي فات مات" في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| خالد سليم يطرح تيزر كليبه الجديد "اللي فات مات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.