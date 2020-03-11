مصطفى قمر ينعى رفيق مشواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالشاعر الراحل سامح العجمي، رفيق مشواره الفني.

وكتب قمر: "توفي إلى رحمة الله اخي وصديقي ورفيق المشوار الشاعر الكبير سامح العجمي ادعوا له بالرحمة والمغفرة هو محتاج دعواتكم دلوقتي كلكم".

وأعلنت المنتجة إيمان خليل وفاة زوجها المنتج سامح العجمي، عبر حسابها الشخصي بموقع " فيسبوك".

وكتبت إيمان في تدوينتها: "إنا لله و إنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي سامح العجمي، ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، الدعاء له وقراءة الفاتحة".

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وللعجمي أغاني شهيرة منها يا شمس غيبي للمطربة أميرة، و أبين زين لأنوشكا، ومين قده يا ناس لإيهاب توفيق، وخدني بين إيديك لحميد الشاعري، وغمض عينيك لمجد القاسم ومي كساب، كما تعاون مع صديق مشواره الفني مصطفى قمر في أغاني شهيرة منها أغنية السود عيونه.

سامح العجمي منتج وشاعر مصري، وصاحب شركة إيميدج فيلم للإنتاج الفني، كانت بدايته من خلال إنتاج فيلم (إزاي تخلي البنات تحبك) عام 2003، ثم فيلم (رامي الاعتصامي) وفيلم (حظ سعيد) عام 2012.

وتعاون المنتج سامح العجمي مع الفنان أحمد عيد فى ثلاثة أفلام هي (إزاي البنات تحبك) و(رامي الاعتصامي) و(حظ سعيد)، وكتب العجمي كلمات أغنية (عايزينه إيه) في فيلم (حظ سعيد).