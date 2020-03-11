بهذه الملابس.. محمود حجازي يعلن تحديه للعاصفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان محمود حجازي، عن تحديه للعاصفة الجوية المتوقع حدوثها ابتداءً من غدٍ الخميس.
ونشر حجازي، صورة تجمعه مع أسرته، وهم يرتدون ملابس خاصة، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "إحنا جاهزين للعاصفة.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة غدًا الخميس بالمدارس والجامعات نتيجة الظروف الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد يومي الخميس والجمعة، وقد تمتد لأيام أخرى.
ويشارك محمود حجازي، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة: محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.
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