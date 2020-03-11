ميسي صديق وفي .. مستعد لدفع 4 ملايين يورو لإنقاذ رونالدينيو من سجنه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 10:41 مساءً - الأصدقاء الأوفياء لا يعرف معدنهم الذهبي إلا في أوقات الشدائد والمحن والضيق، وقد أثبت اللاعب الأرجنتيني الشاب ليونيل ميسي أنه بحق: صديق وقت الضيق.

أشارت تقارير إعلامية إلى قيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية اللاعب البرازيلي الأسطورة وزميله السابق المعتزل رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، عين اللاعب الأرجنتيني الشهير ميسي أربعة محامين لمساعدة البرازيلي رونالدينيو، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة والبالغة نحو 4 ملايين يورو.

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وكان قد وصل اللاعب البرازيلي رونالدينيو وشقيقه إلى أسونسيون (عاصمة بارغواي)، الأربعاء، قادمين من البرازيل، وقدما جوازي سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

لتقوم الشرطة لاحقاً بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه، حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازي السفر المزورين ،حسب ما ذكره موقع ".Caughtoffside".



هذا ولايزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى القانونية ضدهما.

وقد حرم رونالدينيو من الكفالة،وقد يمضي أكثر من 6 أشهر في السجن ،حيث يخشى القاضي إن سمح له بالكفالة أن يهرب من محاكمته بتهمة تزوير جواز سفره،ومهمة المحامين الذين اختارهم ميسي له ليست بسهلة أبداً.

وكان قد لعب ليونيل ميسي إلى جانب الأسطورة البرازيلي رونالدينيو في نادي برشلونه عندما كان صغيراً ،وكان رونالدينيو آنذاك أفضل لاعب كرة قدم في العالم،أما اليوم فقد أصبح زميله الصغير من واحد من أفضل اللاعبين في العالم كله،وأثبت أيضاً أنه أفضل صديق وفي مع زملائه.