سعاد ماسى ومارسيل خليفة يشاركون فى المجاز بالإمارات

تستعد الفنانة سعاد ماسي لإحياء حفل غنائي ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاز الشارقة بالإمارات.

ويشارك باقة لامعة من نجوم العرب

في المهرجان، ومنهم الفنان العالمي مارسيل خليفة، ومن والمقرر بدأه يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مارس الجاري.

ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة يارا، لإحياء ‏حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مارس الجاري، وذلك بمشاركة الفنان ناصيف زيتون.