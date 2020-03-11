تستعد الفنانة سعاد ماسي لإحياء حفل غنائي ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاز الشارقة بالإمارات.
ويشارك باقة لامعة من نجوم العربفي المهرجان، ومنهم الفنان العالمي مارسيل خليفة، ومن والمقرر بدأه يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مارس الجاري.
ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة يارا، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مارس الجاري، وذلك بمشاركة الفنان ناصيف زيتون.
كانت هذه تفاصيل خبر سعاد ماسى ومارسيل خليفة يشاركون فى المجاز بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.