فيديو.. ديانا حداد وإسعاد يونس يرفعان شعار لا كورونا

نشرت الفنانة ديانا حداد فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت ديانا من خلاله في كواليس برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وعلقت عليه قائلًا: أنا والفنانة الجميلة القديرة إسعاد يونس بنقولكم لا للكورونا .. الله يحفظ الجميع. والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وعلقت عليه قائلًا: أنا والفنانة الجميلة القديرة إسعاد يونس بنقولكم لا للكورونا .. الله يحفظ الجميع. Advertisements يذكر أن الفنانة ديانا حداد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ما حد يحس بالعاشق، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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