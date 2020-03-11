تعرف على نسبة مشاهدة أغنية هيعيش يفتكرني لعمرو دياب

تختطي أغنية "هيعيش يفتكرني" للنجم عمرو دياب الحاجز 5 ملايين مشاهدة وذلك عبر قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". أغنية "هيعيش يفتكرني" من كلمات Advertisements تامر حسين وألحان المطرب عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي لنادر حمدي ومن الالبوم "سهران". تامر حسين وألحان المطرب عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي لنادر حمدي ومن الالبوم "سهران". شاهد أغنية "هيعيش يفتكرني" من

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