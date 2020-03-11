فيديو.. رامي صبري يتخطي 4 ملايين مشاهد بحياتي مش تمام

تخطي الفنان رامي صبري من خلال أغنية "حياتي مش تمام" الحاجز 4 مليون مشاهدة وذلك بموقع "اليوتيوب". مليون مشاهدة وذلك بموقع "اليوتيوب". أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان المطرب عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي. شاهد أغنية "حياتي مش تمام" من

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