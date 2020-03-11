بعد زواج أحمد كامل بـ "حب عمره".. السوشيال ميديا تهنئه: "مبقتش تخاف من الليل فعلًا"

تصدر الفنان الشاب أحمد كامل، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبري، بحضور عدد من الفنانين والمطربين.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج أحمد كامل، مصحوب بـ عددًا من صور حفل الزفاف، مقدمين له التهنئة.

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وعلق بعض نشطاء السوشيال ميديا، على حفل زفافه وفرحته مع زوجته نسمة

والتي جمعتهما قصة حب وغرام شهدت بها السوشيال ميديا، بطريقة كوميدية: " بتوزع أغاني حزينة ورايح تفرح يا أحمد يا كامل"، ومنها " اهو احمد كامل مبقاش يخاف من الليل ولقى الى هيونسه" تعليقًا على مقطع أغنيته الأخيرة.