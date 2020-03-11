فيديو .. خالد سليم يطرح "اللي فات مات"

طرح النجم خالد سليم برومو أحدث كليباته، والذي يحمل اسم "اللي فات مات"، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أقرأ أيضًا .. بالصور.. خالد سليم يحيى سهرة رمضانية في دار الأوبرا وكليب اللي فات مات، وهو من إخراج ريشة سركيس، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد Advertisements عادل. عادل. يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لسة كبير، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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