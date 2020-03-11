فيديو .. ويجز يطرح أحدث كليباته "دورك جاي"

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته، والتي تحمل أسم دورك جاي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب دورك جاي، من إخراج حاتم تاج، وشارك في الغناء Advertisements أيضًا الفنان مولوتوف. أيضًا الفنان مولوتوف. يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب واحد وعشرين، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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