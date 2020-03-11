عاجل .. وفاة الشاعر سامح العجمي

أعلن الفنان والموزع الموسيقي حميد الشاعري منذ قليل عن وفاة الشاعر الغنائي سامح العجمي.

ونشر "الشاعري" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، قائلا:"صديق العمر الشاعر سامح العجمي في ذمة الله.. الجنازة الليلة بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين..ان لله وان اليه راجعون. وداعا سامح العجمي". الله.. الجنازة الليلة بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين..ان لله وان اليه راجعون. وداعا سامح العجمي".



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