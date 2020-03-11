ميريام فارس تدعم شبيهتها بعد اتهامها بأنها النسخة الصينية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عن تضامنها مع شبيهتها الشابة التونسية زهراء فارس وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية تعرضت فيها للسخرية بعدما اتهمها فيها مقدم البرنامج بأنها النسخة الصينية من ميريام فارس.

وعلقت الفنانة اللبنانية على المقطع المتداول فكتبت :""حبيتها لأنها متصالحة مع نفسها".

وكان البرنامج المذكور استعرض صوراً تؤكّد تقليد زهراء فارس لنجمتها المفضلة ميريام فارس من حيث الشكل والشعر المجعّد والملابس وصولاً إلى نسخ وضعياتها في التقاط الصور، وانقسم المعلقون بين من سخر من الشابة واستهزأ بها وبين من دافع عنها.

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