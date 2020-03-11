نقابة المؤلفين والملحنين تنعى سامح العجمي

ميرنا وليد - بيروت - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن والأسى الشاعر والسيناريست ​سامح العجمي​ والذي وافته المنية اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بالعديد من الأعمال الفنية.

ويتقدم مجلس الجمعية الممثلة برئيسها الفنان مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وللزميل الفاضل الرحمة والمغفرة.

ونعاه أيضاً الشاعر الغنائي أمير طعيمة فكتب في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"الشاعر والمنتج السينمائي سامج العجمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر نيسان عام 1966، وانضم الى جمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر آذار لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع الفنان المصري ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

كما قدم عددا هائلا من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم "عايشين" و"طال الليل" و"السود عيونه" و"البيانولا"، وقدم أغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.