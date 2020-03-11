لطيفة تشيد بإجراءات تونس في مواجهة كورونا وتطرح أغنيتها الجديدة-بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة التونسية لطيفة بالأجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة أظهرت وضع مغاسل ووسائل تعقيم في الشوارع العامة في تونس فكتبت :"برافو نوتس وانت اتخذ قرار ان يكون هنالك مغاسل للايدى نظيفه فى كل الشوارع التعقيم. برافو تونس .الله يحمينا".

إشارة إلى أن لطيفة طرحت اليوم أغنيتها الجديدة أدي عقد وذلك عبر يوتيوب وهي لا زالت مستمرة في طرح أغنيات ألبومها تباعاً.

وتلقى لطيفة نجاحاً كبيراً في ألبومها الجديد الذي أغنيته بالتعاون مع العديد من الشعراء والأنماط الغنائية واللهجات المتنوعة.

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