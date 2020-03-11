بالصورة- على خطى أغنيات المهرجانات.. حكيم: "رقصوني يابا"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حكيم، صورة له عبر حسابه الشخصىي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني بقوة وحماسة. وعلق حكيم على الصورة كاتبا: "رقصوني يابا فرحوني يابا". وانهالت عليه تعليقات المتابعين الذين شاركوا حيكم فرحته.

ويشار الى أن حكيم طرح منذ عدة أيام، أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الأخير "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

الجدير ذكره أن "الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نسبة مشاهدات مقبولة.

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