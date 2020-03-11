إليسا تطالب بإقفال الحدود.."شو هالمزرعة"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن غضبها من تفشي فيروس كورونا في لبنان وعدم اتخاذ الدولة إجراءات مستعجلة لحصر الفيروس في أماكن معينة وعدم تفشيه في كل مكان.

وعلّقت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة : "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزروا شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟ سكروا حدودنا".

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