ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان المصري ​تامر عاشور​، بشكوى ل​نقابة المهن الموسيقية​ ضد المنتجة السابقة لأعماله ​سارة الطباخ​ وشركتها بسبب عدم التزامها بتعاقدهما الفني الذي أجرياه سابقاً.

وأوضح تامر في شكواه لدى نقابة المهن الموسيقية، أن شركة سارة الطباخ لم تنفذ بنود العقد المبرم بينهما جاء تعاونهما بعيداً عن ما اتفقه عليه.

يذكر أن سارة الطباخ، كانت قد دخلت في وقت سابق في خلاف حاد مع الفنان المصري محمد الشرنوبي، وجرى حسمه خلال الأيام الماضية، وتواجه اليوم خلافاً جديداً مع تامر عاشور لعدم تقيّدها بالبنود المتفق عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يشكو سارة الطباخ للنقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.