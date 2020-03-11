كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر تكشف لـ'الخليج 365 الفني' عن تفاصيل شخصيتها في 'بنات موسي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "إلا أنا"، الذي تتصدر بطولة أحد حكاياته "بنات موسى"، وهو من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد أمين راضي، وإنتاج شركة سنرجي.

وقالت وفاء عامر لـ'الخليج 365 الفني' : إنها تجسد شخصية أم تحاول أن تحافظ على صلة الرحم بين بناتها وأقارب زوجها، مما تقع في حيرة لأنها تريد أن تحصل على حق بناتها من ميراث زوجها وفي نفس الوقت لا تريد أن ترفع قضايا على أهل زوجها.

وأضافت "عامر" أن 'بنات موسي' سيتم عرض أولي حلقاته السبت المقبل، كما أنها ستنتهي من تصوير الحلقات يوم الإثنين المقبل، متمنية أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور.

يشار إلي أن 'بنات موسي' من مسلسل "إلا أنا"، وهو عبارة عن حكايات متتالية، لأبطال وأحداث حقيقة لـ 6 سيدات، في مسلسل واحد، وكل حكاية في 10 حلقات.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وأحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.