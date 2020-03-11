السودان يعتمد الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه

أصدر مجلس الوزراء السوداني الانتقالي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين.

وأصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جلسته قرارا بإجازة تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين لعام 2020.

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وتمت إجازة المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، على أن يتم التنفيذ على مرحلتين متتاليتين مدتهما 8 أشهر، ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.

ودعا مجلس الوزراء إلى وضع الضوابط اللازمة بما يحقق التأثير المطلوب، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا، عبر دراسات توضح قياس الأثر في الزيادة السنوية علي تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم.

وفي السياق ذاته، طالب المجلس وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ هذا القرار.

