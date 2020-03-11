بالفيديو- “صعبة الرجعة” لـ بشار الجواد توقيع ايلي السمعان

مع إسدال الستار على نهاية عرض مسلسل “العودة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً طوال فترة عرضه على قناة MBC4، أحب المخرج ايلي السمعان، الذي وقّع العمل بإحترافية وتميّز، أن تكون النهاية مختلفة مع طرح أغنية “صعبة الرجعة”، الذي غناها نجم “ذا فويس” بشار الجواد، وهي من كلمات والحان فادي مرديني، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

الأغنية أطلقها “الجواد” على طريقة الفيديو كليب من اخراج ايلي السمعان الذي استعان بلقطات لافتة من الأحداث المشوقة للمسلسل الذي ضم نخبة من وجوه الدراما.

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الأغنية الرومانسية أداها بشار جواد بكل إحساس واضعاً مشاعره فيها ويقول مطلعها: صعبة الرجعة للماضي/بتلاقي إشيا بتنطرك/والذكريات بتغمرك /مفكر انك ناسيها/بتلاقي حالك فيها/ما كنت عنها راضي/صعبة الرجعة للماضي/صعبة الرجعة للماضي

لا بد من الإشارة الى ان شارة البداية الأساسية للمسلسل غناها ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين وهي بعنوان “ضعف نظر” من كتابة علي المولي وألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد، إشراف وتوزيع بلاتينوم ريكوردز.