هيفاء وهبي تواصل الاحتفال بعيد ميلادها ومحمد وزيري يتجاهلها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من المفاجأة التي حضرتها لها مديرة أعمالها ساندرا نهرا، في كواليس مسلسلها الرمضاني "أسود فاتح" بمناسبة عيد ميلادها، وشغلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن محبي النجمة هيفاء وهبي لم يكتفوا بذلك القدر من الاحتفالات، إذ نظم لها المقربون احتفالا جديدا أقيم في منزلها في بيروت.

واختارت الفنانة اللبنانية بهذه المناسبة أن تطل بمظهر جديد اعتمدت فيها الشعر الطويل تميز بالغرة مع فستان قصير ضيق من اللون البرتقالي، صممه الفرنسي الكساندر فوتييه، وانتعلت حذاء من اللون الأخضر بتوقيع المصممة أمينة مودي، مع جوارب عالية الساق.

وظهرت هيفاء في مقاطع الفيديو المتداولة بعفوية، كما أصرت أن تلتقط الصور وهي تقطع قالب الحلوى، ورقصت على العديد من أغنياتها "إنت تاني" وما "خدتش بالي" و"ياما ليالي" وعلى أغنية عمرو دياب "برج الحوت" حيث خرجت إلى الشرفة وأكملت الرقص من هناك.

واللافت في الأمر هو تجاهل مدير أعمالها السابق، محمد الوزيري، والذي تربطهما علاقة قوية، معايدتها أو توجيه أي رسائل لها ليلة ميلادها على عكس عادته السنوية بالاحتفال بهذه المناسبة، وهو ما جعل البعض يؤكد وجود خلاف قوي وتوتر العلاقة بينهما، كما قام بإلغاء متابعة الفنانة عبر صفحته على إنستغرام وفق المتابعين.

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وعلى صعيد آخر؛ تعكف النجمة اللبنانية على استكمال تصوير مسلسل "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين الجمال، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول سيدة أعمال مهتمة بالموضة، تسعى للانتقام من إعلامية أدخلتها إلى السجن، بسبب خيانتها مع زوجها، ويضم المسلسل في قائمة أبطاله كلا من الممثلة المصرية روجينا، والممثل السوري معتصم النهار، الذي سيلعب دور زوج هيفاء وهبي في المسلسل والمصري أحمد فهمي، والعديد من الممثلين المصريين واللبنانيين.

كما تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها السينمائي "أشباح أوروبا"، في موسم عيد الفطر المقبل، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيناريو أمين الجمال، عن قصة لكريم فاروق، ويشاركها البطولة كل من أحمد مالك، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة وممثلون كثر آخرون.