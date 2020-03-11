أخيرًا، نجوى كرم تطلق العد العكسي لهذا الحدث

بدأت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم الترويج لبرنامج “ذا فويس سينيور” الذي تم تصويره في استديوهات MBC ، حيث من المتوقع ان تنطلق الحلقة الاولى منه في 21 آذار/مارس الحالي.

البرنامج، الذي تم تصويره في بيروت منذ أسابيع، تتألف لجنة تحكيمه من النجوم – المدرّبين الأربعة نجوى كرم، هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين، الذين حركوا كراسيهم لاختيار أحلى صوت من بين مواهب فوق الستين أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

في نفس السياق، كشفت نجوى كرم عن عدة اطلالات لها خلال تصوير الحلقات، حيث ظهرت في كامل تألقها وأناقتها وجمالها، بالاضافة الى ان تسريحة شعرها الجديدة زادتها جمالاً وتوهجاً.

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وكانت “كرم” قد تحدثت عن “ذا فويس سينيور” في مقابلة مع “الخليج 365” حيث كشفت عن الانسجام الرائع بين أعضاء لجنة التحكيم لأن جميعهم محترفون وهم اساتذة ويُعدّون مدرسة في الفن.

وحول رأيها بالمشتركين خاصة ان لكل واحد منهم قصته وحنينه الى الماضي كون جميعهم من عمر متقدّم نوعا ما، شدّدت “كرم” أن كل واحد من المشتركين لديه قصة تربطه بالماضي والزمن الفني الجميل. لكن وجود المشتركين على مسرح “ذا فويس سينيور” كان الأهم وكان له وقعه الجميل الذي جعلهم يفرحون، ويتطلعون الى المستقبل حتى لو كان الأمل فيه ضعيفاً ولكن يبقى هناك حلم.

ورداً على سؤال هل واجهَت صعوبة في الاختيار بين المشتركين؟ أكّدت نجوى على صعوبة الاختيار، لأن المواهب قريبة من بعضها لناحية المستوى الفني ومستوى الأغاني الطربية التي يفتقر اليها الفن اليوم ولكن الافضلية كانت للّذي أدّى بشكل أفضل حيث تم اختياره لأن الأداء الافضل هو الحكَم الاكبر. (لقراءة المقابلة كاملة: مقابلة خاصة- نجوى كرم في أجرأ تصريحاتها عبر الخليج 365)

نذكر ان كل مدرب يضم أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت. على ان يتولى تقديم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال.