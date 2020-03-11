هذه النجمة ستغني شارة مسلسل ماغي بو غصن ومكسيم خليل

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Mar 11, 2020
أعلنت الفنانة عبير نعمة منذ قليل في تصريح خاص لبرنامج “تراندينغ” انها ستضع صوتها على شارة مسلسل “أولاد آدم”، الذي يضم نخبة من النجوم وهم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.
المسلسل الذي يصوّر في لبنان لرمضان رمضان 2020، هو دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً، انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.
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