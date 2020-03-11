المحكمة تصدر عقوبة قاسية بحق هارفي وينستون في قضيتي اغتصاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت المحكمة العليا للجرائم بمنهاتن حكمها بسجن المنتج الأمريكي هارفي وينستون لمدة 23 عاما في القضية التي تتابعها حركة #MeToo لقضايا الاغتصاب والتحرش.

وحصلت المحكمة في وقت سابق على ادعاءات 6 سيدات بتعرضهن للاغتصاب والتحرش من قِبل المنتج ولكن سمح فقط لاثنين من الضحايا بالإدلاء بشهادتهم والتحدث أمام المحكمة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه اليوم الأربعاء صدر الحكم النهائي بسجن هارفي وينستون67 عاما بعد إدانته في وقت سابق بتهمة اغتصاب مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي والممثلة الناشئة جيسيكا مان وذلك في عامي 2006 و2013.

وجاء الحكم كالتالي 20 عاما في قضية ممارسة الرذيلة بالإجبار عن طريق الفم تجاه مساعدة الإنتاج ميمي هالي في عام 2006 و3 سنوات بتهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة تجاه الممثلة جيسيكا مان في غرفة أحد الفنادق في عام 2013 ليصبح مجموع سنوات العقوبة 23 عاما.

وأصدر القاضي جيمس بورك الذي كان يشرف على المحاكمة حكما بأن يقضي وينستون عقوبته كاملة بالإضافة لخمس سنوات من الرقابة عن كل قضية وذلك بعد انقضاء المدة.

وجاء الحكم مؤكدا عدم أحقية وينستون في الحصول على الإفراج المشروط إلا بعد انقضاء فترة 20 عاما من العقوبة وسيتم إيداعه في أحد المنشآت الإصلاحية في فيشكيل، نيويورك.

بعد انتهاء المحكمة من إعلان حكمها كان متهموه يبكون من شدة الفرح ويعانقون بعضهم البعض بينما حافظ وينستون على غموض ملامحه وردة فعله ولكنه كسر صمته وقال إنه يشعر بالندم من الموقف الذي تعرض له ولم يقدم أي اعتذارات لضحاياه ولكنه اعتذر لزوجتيه السابقتين عن علاقاته السابقة وانتقدت دونا روتونو محامية الدفاع الخاصة بالمنتج الأمريكي الحكم ووصفته بأنه غير عادل على الإطلاق وحكم قاسٍ.

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والجدير ذكره، أن وينستون قد توسل للمحكمة قبل الحكم عليه أن يرأفوا بحاله مبررا ذلك بأنه قد خاض جحيما في الفترة السابقة ويحاول الآن يكون شخصا جيدا.

وقد حاول استعطاف القاضي بذكر نشاطاته الخيرية في جمع ملايين الدولارات لمدينة نيويورك بعد تعرضها لإعصار ساندي المدمر وهجمات الـ11 من شهر سبتمبر ولكن كل ذلك لم يجدِ نفعا.

وقد تواجهت جيسيكا مان وميمي هاليي مع وينستون وتحدثوا عن الصدمة والهجوم الذي تعرضوا له على يد المنتج الأمريكي وقالت هالي إنه سحق روحها ودمرها وغير مسار حياتها بالكامل وظهرت مان بعد المحاكمة وهي تبتسم وتظهر عليها علامات الفرح بالحكم.