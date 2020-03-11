القبض على سارة الكندري وزوجها داخل المحكمة.. والقاضي يتخذ هذا الإجراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت محكمة الجنايات في الكويت بالقبض على فاشينيستا وزوجها، وذلك خلال تواجدهما داخل أروقة المحكمة لحضور جلسة محاكمتهما في قضية مخالفة الآداب العامة، ثم تم إخلاء سبيليهما بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار) لكل منهما.

ورغم أن حساب "أمن ومحاكم" المعني بالقضايا التي تدور في أروقة المحاكم الكويتية لم يشر في تدوينته التي نشرها إلى هوية الفاشينيستا وزوجها، إلا أن متابعين أكدوا أنها سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي.

ويأتي تأكيد المتابعين على هوية الفاشينيستا وذلك بعد ظهور سارة الكندري وأحمد العنزي قبل 4 ساعات في مقطع فيديو عبر حسابهما في "سناب شات" الأربعاء وهما في أروقة المحكمة، وقال "العنزي": "اليوم لازلنا بالمحكمة حق قضية السوشال ميديا دعواتكم بقى".

وظهرت سارة الكندري وهي تضع شاشا طبيا على منطقة الذقن والرقبة؛ إذ أجرت بعض التعديلات في هذه المنطقة لدى أحد الأطباء.



في سياق متصل، نشرت سارة الكندرة صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكانا يرتديان الزي نفسه الذي ظهرا به في المحكمة.

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وكان تم احتجاز سارة الكندري وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي"، قبل أن تُفرج عنهم النيابة العامة في دولة الكويت، بكفالة 500 دينار.

ووثق الفيديو قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته، والتي علقت بأن زوجها "لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

ووصف بعض المتابعين المقطع بـ"الخادش" معلقين عبر موقع "تويتر" بطريقة انتقادية، فقامت الجهات الأمنية على الفور بحذف الفيديو الذي تسبب في ضبطهما؛ لمحتواه الذي وصف بأنه "غير أخلاقي"

وسبق وأن خرج الزوجان في مقطع فيديو قالا فيه إنهما خرجا من عند محام بعد شكاوى قدماها ضد أشخاص معروفين ومشاهير بسبب شتائم وجهوها لهما.

وقال العنزي في مقطع الفيديو: "نحن لم نتقدم بالشكوى ضد أي من أصحاب التعليقات المسيئة لنا، لكن رفعنا دعاوى قضائية على المشاهير الذين سبونا وذمونا"، مشيرا إلى أنه وزوجته سارة الكندري يتقبلان النقد.