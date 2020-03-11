مارسيل خليفة يلتقي وسعاد ماسي على مسرح المجاز في الشارقة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: يلتقي الجمهورالإماراتي مع النجمين اللبناني مارسيل خليفة والجزائرية سعاد ماسي ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" في 13 مارس الجاري ليعيش أجواء المزيج الفني الكلاسيكي الذي يروي تاريخ الجمال الموسيقي وتجلياته، حيث سيُقدِّم الموسيقار اللبناني أجمل أغانيه ومقطوعاته الموسيقية للوطن والحبّ، والتي ترجم فيها العديد من القصائد لشعراء كبار أبرزهم الفلسطيني محمود درويش، واللبناني طلال حيدر، والبحريني قاسم حداد، وغيرهم.





سعاد ماسي

وعبّر الفنان اللبنانية عن سعادته بلقاء جمهوره من جديد في إمارة الشارقة، في الحفل الذي سيجمعه بالفنانة الجزائرية سعاد ماسي، وقال: "للمرةِ الثانية نعود إلى مسرح المجاز في الشارقة، وإني لاذكر ليلة ربيعية من سنتين وجمهوراً حاشداً لا يسعه المدرج في الهواء الطلق وكان عليّ أن أبدأ الأمسية، وفي صمت الجمهور الكبير قال يومها الوتر ما وراء الجلد والعظم، وكان عزفاً على النغم مباشرةً. وكانت هذه المرة الأولى على هذا المسرح. وها نحن نعود في 13 مارس 2020، وللصدفة سيكون يوم ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش لنغنّي في البال أغنية ونشتهي أن يكون العالم أجمل.وتابع: "تأتي الأغنية بكامل دفئها كمقام جميل تتحرك وتملأ الفضاء تعبّر عن سمائنا الإنسانية وهمومنا وقلقنا وحتى لو كانت قصيدة مطر أو تأمل وردة . فتنفذ إلى قلب الأرض العاشقة والمعشوقة لتذكرنا بالوجود والوحدة والألم والفرح والإنفعال الجوهري برغبة الحياة.

أضاف: سنعبر الأمسية برفقة إبنة الجزائر الفنانة سعاد ماسي كضوءٍ يعبر الروح بدهشتها مع جديد يحاور عمقياً ما يشغل بالنا. وبكل حب نلتقي واياكم في 13 مارس على خشبة مسرح المجاز".

يذكر أن المسرح مجهّز بخيارات تناسب الجمهور من ذوي الإعاقة، موفّراً لهم الأماكن المناسبة لركن السيارات، إلى جانب وجود فريق مدرب بشكلٍ احترافي على مساعدتهم، ومرافقتهم فيما يتعلق بأماكن الجلوس، كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر Platinumlist.ae

