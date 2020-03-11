أبلة فاهيتا تعود على قناة " on e"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لقناة "On e"، بموقع "تويتر"، بوسترًا لبرنامج أبلة فاهيتا الجديد دون الإفصاح عن اسمه.
وعلق الحساب على لسان أبلة فاهيتا: "أون.. محطة جديدة في حياتي.. قريبًا".
وظهرت فاهيتا أول مرة عام 2010، خلال إعلان لصالح إحدى شركات المحمول، وحصلت على المزيد من الشهرة بعد إنشاء قناة على "يويتوب"، تواصلت خلالها مع الجمهور، من خلال نشر الكثير من الفيديوهات، وفي عام 2014 تعاونت فاهيتا مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي في أغنية "مايستهولشي"، وحققا نجاحًا كبيرًا، حينذاك.
وفي إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا ساحقًا
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