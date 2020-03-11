بسبب الطقس.. تأجيل عروض مسرحية "جريما في المعادي" لثلاثة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن فريق مسرحية "جريما في المعادي" عن تأجيل عروضها بداية من غد الخميس 12 مارس حتي السبت 14 مارس ، بسبب الطقس السيءالمتوقع أن تشهده مصر بداية من فجر الخميس.

وأعلنت صفحة مسرح مصر عن تأجيل عروض المسرحية ، عبر صفحتها بموقع فيسبوك ،وكتبت " نظرًا

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لظروف حالة اضطراب الطقس، قررنا تأجيل عروض الأسبوع الجاري ١٢ و١٣ و١٤ مارس وترحيلها للأسبوع المقبل الخميس والجمعة والسبت ١٩ و ٢٠ و ٢١ مارس، وعلى جميع الحضور من الممكن استخدام التذاكر لحضور الأسبوع الجديد بنفس أماكن الحجز أو التواصل مع الشركة المسئولة للإلغاء.. ربنا يحفظ بلادنا.

مسرحية "جريما في المعادي"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب.