وفاة الشاعر والمنتج السينمائي سامح العجمي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

توفي قبل قليل، الشاعر الغنائي والمنتج السينمائي سامح العجمي، عن عمر ناهز 54 عاما.

وكتبت المنتجة إيمان خليل زوجة الشاعر الراحل، على صفحتها بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي، سامح العجمي، ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود.. الدعاء له وقراءة الفاتحة".

كما نعى حميد الشاعري الشاعر الراحل وكتب على صفحته بفيسبوك: "صديق العمر الشاعر سامح العجمي في ذمة الله".

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الشاعر الراحل كتب للفنان حميد الشاعري العديد من أغانيه، أبرزها: "خدني بين ايديك، وغزال، ولو بتحبني، وسيدي، وليالينا الحلوة".

كما كتب أيضا 12 أغنية في فيلم "السلم والثعبان"، وأغنية "أم الخدود" للفنان محمد منير.

وغني من كلمات العجمي، العيديد من نجوم الأغنية منهم هشام عباس، ونوال الزغبي، وطلعت زين، وخالد سليم، ومصطفى قمر.

وأنتج الشاعر الراحل عدة أفلام، منها: "بتوقيت القاهرة"، و"خانة اليك"، و"البطل"، و"إزاي البنات تحبك"، و"رامي الاعتصامي".