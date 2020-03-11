"جرح استلزم خياطة بالقدم".. إصابة نيللي كريم خلال التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها الفنانة نيللي كريم، خلال تصوير مسلسل بـ100 وش، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

قال المنتج جمال العدل إن الفنانة نيللي كريم وقعت من أعلى دراجة بخارية خلال التصوير، ما تسبب في إصابتها بالقدم.

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وأضاف العدل، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأطباء قاموا بإجراء عدة غرز لها في القدم، موضحا أنها خرجت من المستشفى بعد هذا الإجراء، وستواصل التصوير خلال الأيام القادمة.

وكانت أنباء قد انتشرت عن إصابة نيللي كريم خلال التصوير في القدم.

المسلسل بطولة آسر ياسين وبيومي فؤاد وعلا رشدي وشريف دسوقي ولؤي عمران، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة كاملة أبو ذكرى.